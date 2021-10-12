Автомобилист сбил мальчика на трамвайных путях – оба очень торопились (ФОТО)

В Екатеринбурге в ДТП пострадал 12-летний мальчик – он перебегал дорогу в неположенном месте, и на трамвайных путях его сбил автомобиль Hyundai Solyaris. Водитель объезжал пробку. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, инцидент произошел сегодня утром возле дома на улице Победы, 10.

«Машиной управлял 31-летний мужчина с водительским стажем 13 лет. Он пояснил, что двигался по трамвайным путям из-за пробки. Неожиданно из-за стоящих справа машин выбежал мальчик. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Там же рассказали, что мальчик шел на занятия в художественную школу. Он опаздывал, поэтому решил сократить путь и перейти проезжую часть в неположенном месте. Ребенок не дошел до регулируемого пешеходного перехода 150 метров. В результате аварии школьник получил ушибы мягких тканей головы, его госпитализировали.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к родителям с просьбой уделить повышенное внимание безопасности детей. Постоянно объяснять им правила безопасного поведения при переходе проезжей части дороги, говорить о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде, а также вместе с детьми разработать безопасный маршрут движения не только до образовательного учреждения, но и на дополнительные занятия и секции», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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