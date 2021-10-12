На Урале стартовал сезон осенних аллергий и атопических дерматитов

В октябре многие аллергики заметили ухудшение состояния: появились заложенность носа, кашель и конъюнктивиты – на Урале стартовал сезон «осенних» аллергий на плесневые грибы, клещей и пыльцу. Другие жалуются на кожные высыпания и сухость, но часто при таких симптомах больные путают аллергию с атопическим дерматитом, который обостряется в отопительный сезон.

«Ребенок – аллергик. В октябре началось заметное ухудшение состояния. Сначала думали, что это ОРВИ, но потом врач сказал, что это аллергические проявления – непроходящий насморк, покашливание. У меня самой начался аллергический конъюнктивит», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга, добавив, что, по словам врачей, таких обращений в последние недели стало много.

Осенние аллергии не такие распространенные, как весенние, когда люди массово реагируют на цветение растений. Напротив, осенью больные поллинозом обычно проходят курс аллергенспецифической иммунотерапии, который разрешен только в сезон ремиссии. Но есть и те, кому не повезло: в октябре появляется реакция на пыль в воздухе, плесневый грибок, который размножается во влажном воздухе и листве, а также на клещей (они тоже живут в опавших листьях).

«В этом году осень у нас очень теплая, много листвы. На ней остаются молекулы пыльцы, которые активно действуют и вызывают аллергические реакции. Второй волной аллергий может стать период, когда на улице появляется сырость и дожди, способствующие росту грибков микрофлоры. Грибковая аллергия стала чаще встречаться в последнее время, и лечить ее довольно непросто», – рассказал «Новому Дню» аллерголог одной из частных клиник Екатеринбурга.

Симптомы осенней аллергии похожи на ОРВИ: насморк, чихание, кашель, краснота и сухость глаз. И некоторые ошибочно лечатся от простуды, а она никак не проходит. Особенно это касается тех, кто впервые столкнулся с аллергией. По словам врача, таких немало.

«Есть в медицине такое понятие как «триггер» – проводник аллергических реакций. Триггером могут выступать такие факторы, как стресс, загрязнение, экологическая среда, запыленность, урбанизация городской среды. Если раньше у человека не было никогда аллергии, а сейчас появилась, это может сигнализировать об изменениях в организме, – рассказала врач. – Несомненно, для выявления причин необходимо обращаться к специалистам. Таким образом удается проверить, нет ли каких-либо очагов инфекций, на фоне которых могут возникнуть вторичные аллергические реакции. Не всегда причина лежит на поверхности. Поэтому очень важно понимать роль комплексного обследования. Конечно, также важна и профилактика – ограничение количества контактов с аллергенами. В нее входят: обязательная обработка слизистых носа до и после выхода на улицу специальными назальными спреями, снижение числа контактов с землей и растениями с грибковым налетом».

Еще одна проблема, которая обостряется осенью, – атопический дерматит. Когда в домах запускают отопление и воздух становится сухим, многие люди с особенностями строения кожи замечают высыпания, сухость, шелушение. Особенно часто на такие проявления жалуются дети.

«Часто мамочки приходят на прием с грудными детьми, с детьми детсадовского возраста, у которых кожа красная, у некоторых – расчесана до корки. Они говорят: «Посмотрите, какая у него сильная аллергия, а мы ничего не едим!». Родители ошибочно исключают из рациона детей молочные продукты, глютен, фрукты, овощи. Хотя в большинстве случаев это даже не аллергия, а атопический дерматит, – рассказала «Новому Дню» педиатр сети детских клиник в Екатеринбурге. – Отличие атопического дерматита от аллергии в том, что он не «высыпает» на какой-то конкретный продукт и, соответственно, не исчезает после исключения продукта из рациона. Для того чтобы АД не обострялся, достаточно соблюдать три условия: обеспечить дома прохладный и влажный воздух (проветриваем и ставим увлажнители) и постоянно увлажняем кожу специальными средствами – эмолентами. Ими нужно пользоваться до 5-6 раз в сутки, эти средства создают барьер на коже, который не дает испаряться влаге. И не нужно морить ребенка голодом».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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