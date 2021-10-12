Более 500 уральцев с коронавирусом находятся в реанимации

В Свердловской области продолжает оставаться высокой заболеваемость коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали еще 564 случая – напомним, последний рекорд был установлен вчера, 565 случаев. Всего за время пандемии зафиксировано 145 450 случаев заболевания.

«Состояние 965 госпитализированных оценивается как тяжелое, 531 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 445 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 7021. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

За сутки подтвердилась смерть от инфекции еще 44 человек, всего скончались за время пандемии 6817 уральцев. С конца сентября ежесуточная смертность превышает 40 человек, максимум был зафиксирован 9 октября, тогда сообщалось о 48 умерших.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

На Урале стартовал сезон осенних аллергий и атопических дерматитов. / Театры Екатеринбурга открыли продажу билетов на новогодние спектакли. / Автомобилист сбил мальчика на трамвайных путях – оба очень торопились (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»