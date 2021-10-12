В лесах Свердловской области стало на 750 тысяч деревьев больше (ФОТО)

В лесах Свердловской области стало на 750 тысяч деревьев больше. Благодаря инициативе Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ) было восстановлено 250 гектаров зеленых насаждений.

Высадка сосен у Верхотурья

Высадка хвойных велась в течение года. Озеленение проводилось на территориях Верхотурского и Ново-Лялинского лесничеств, у поселков Старая Ляля и Черничный. Эти участки ранее были согласованы для рекультивации с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесовосстановление ведется в рамках проекта по восполнению территорий, которые вошли в контур разработки первого этапа Собственно-Качканарского месторождения (СКМ). Стоимость выполненных работ составила около 30 млн рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Сосну высаживает первостроитель комбината Иван Соболев

Кроме того, в рамках акции «Семейное дерево» около 550 деревьев будут высажены представителями династий, работающих на предприятиях ЕВРАЗа.

100 саженцев ивы, липы, яблони и рябины уже высадили в нижнетагильском сквере Героям гражданской войны. 250 саженцев березы, рябины, кедра и яблони – вдоль прогулочных дорожек качканарского Дворца культуры и в жилых микрорайонах.

Династия Корогодских и их Конвертерная ива

«Сегодня у нас есть уникальная возможность – восстановить часть лесных насаждений в Качканаре, приняв участие в акции «Семейное дерево», – отмечает исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – Эти яблони, кедры и рябины будут бережно хранить историю династий горняков и радовать красотой последующие поколения».

Акцию «Семейное дерево» посвятили 300-летию Нижнего Тагила и 65-летию Качканара, которые города отпразднуют в 2022 году.

Многие пришли на акцию вместе с маленькими детьми

В пресс-службе ЕВРАЗа отмечают, что озеленение городов – важная часть экологической программы холдинга, ее цель – сделать воздух чище, а города, где работают предприятия компании, красивее и комфортнее для жизни.

В 2020 году ЕВРАЗ направил на природоохранную деятельность своих предприятий в Нижнем Тагиле и Качканаре более 2,3 млрд рублей. На эти средства комбинаты провели более 40 мероприятий, связанных с экологией.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 12.10.21

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о неисправном автобусе, который въехал в людей на проходной комбината. / Бывшие лагеря на Урале хотят перестроить под отели. / Лавров отказался воспринимать всерьез обвинения Sun. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»