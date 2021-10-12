300 км улиц и 70% парков Екатеринбурга не освещаются

Примерно 300 км екатеринбургских улиц и около 70% парков и скверов сейчас не освещаются. На это у города не хватает денег.

Об этом сообщил, отвечая на вопросы депутатов из комиссии ЕГД по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор МБУ «Горсвет» Николай Петухов.

Замглавы Алексей Бубнов рассказал, что на исправление ситуации потребуется немало денег и времени. В год город может организовать освещение примерно на 20-30 км улиц, то есть потребуется 10-12 лет. Чтобы осветить все парки, понадобится 5-7 лет. Всего на решение задачи освещения города нужно 7 млрд рублей.

Петухов также рассказал еще об одной головной боли Горсвета: «Главная проблема – опоры освещения, большинство строились в 1970-е годы. Сейчас у производителя нормативный срок эксплуатации – 18-20 лет. А у нас они стоят полтора-два срока. Вся улица Малышева такая. Там коррозия сплошная, надо менять. Ладно, если на машину упадет, а если на ребенка? Мы обсуждали это с руководством города не раз. Когда слышат цену проблемы, все куда-то головы прячут, и проблема не решается».

Председатель комиссии Александр Колесников обратился к вице-мэру Алексею Бубнову и главе комитета по благоустройству Тамаре Благодатковой, поставив еще одну задачу. Он заявил, что уже не раз сообщал им о брошенных опорах освещения, которые стоят бесхозными и ветшают. «Как получается так, что у нас опоры, которые были на балансе Горсвета, оказались бесхозными? Это и ЖБИ, и Новая Сортировка, и Старая Сортировка. Уберите эти опоры! На Лермонтова убрали, чтобы на губернатора не упали, а дальше что, не люди живут? Товарищи Бубнов и Благодаткова, я с вас не слезу, учтите», – пообещал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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