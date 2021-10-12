В Екатеринбурге обстреляли офис компании, строившей «Екатеринбург-Экспо» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Татищева, 90, ночью обстреляли офис компании «Русград». Сотрудники обнаружили пять пулевых отверстий в окнах.

Неизвестные обстреляли офис «Русграда»

«Стреляли, скорее всего, из пневматического оружия. Угроз не было, две версии: либо это связано с нашим бизнесом, либо это хулиганство», – рассказала «Новому Дню» исполнительный директор компании Екатерина Воронова.

У офиса сотрудники нашли 4 пули, по их словам, диаметром 9 миллиметров.

«Сообщение поступило в полицию сегодня в 9:15. Для проверки информации по указанному адресу выехали сотрудники территориального ОВД. Проводится проверка», – сообщили УМВД России по Екатеринбургу.

«Русград» известен как генподрядчик стройки «Екатеринбург-Экспо». Также компания построила внутренний и внешний терминалы, башню авиадиспетчеров в аэропорту Кольцово и Центр единой системы организации воздушного движения.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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