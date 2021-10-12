В Екатеринбург летит глава минздрава Мурашко

В Екатеринбурге на этой неделе ждут главу Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. Информацию подтвердили «Новому Дню» представители медицинской палаты региона. Ожидаются встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, а также с представителями медицинского сообщества.

Не исключено, что министр посетит альма-матер – Уральский государственный медицинский университет (Мурашко окончил его в 1992 году). В прошлом году вуз отметил 90-летие, мероприятия в рамках празднования продолжаются и сейчас.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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