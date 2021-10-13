В Свердловской области коронавирусом заразились еще 552 человека

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 552 человек, 104 из них живут в Екатеринбурге, остальные – в городах области. С начала пандемии зарегистрировано уже 146 002 случая.

Впервые более чем за две недели смертность оказалась чуть ниже 40 случаев за сутки: зарегистрировано 39 смертей. От вируса умерли уже 6856 уральцев. По-прежнему много заболевших находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ. «Состояние 947 госпитализированных оценивается как тяжелое, 529 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 437 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 7 144. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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