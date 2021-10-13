В зонах, свободных от ковида, кроме QR-кодов будут принимать справки с печатью больницы

В Covid-free зонах будут принимать справки установленного образца с печатью больницы, где была поставлена прививка – от тех, у кого нет регистрации на Госуслугах и QR-кода.

«В указе есть еще одна возможность – не только QR-коды, но и справки установленного образца с печатью медучреждения. Это для тех граждан, кому не пришел QR-код, такое бывает. Или если человек только получил вакцину, не получил сертификат, будем разрешать пользоваться справками медучреждения с печатью, – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Мы объявим о специальном номере телефона, который будет отвечать на вопросы задержки QR-кода. Иногда поликлиника затянула, иногда из Москвы что-то не приходит».

По справкам установленного образца смогут проходить и иностранцы, у которых есть прививка, но нет регистрации на Госуслугах.

Напомним, вчера был подписан указ о введении Covid-free зон в Свердловской области. С 25 октября QR-коды будут проверять на входе в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администрации муниципалитетов. С той же даты вводятся ограничения на посещение музеев, библиотек, выставочных центров; объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций). С 8 ноября QR-пропуска заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

катеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

катеринбург. Другие новости 13.10.21

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