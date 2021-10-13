«Пойти и вакцинироваться»: Креков ответил, что делать родителям, которых не пустят на детские секции

«Все взрослые смогут зайти только при наличии QR-кода, или документа о прививке с печатью медучреждения. Других документов не будет», – заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ответ на вопрос, пустят ли родителей с маленькими детьми в бассейны и секции.

Всем родителям, которые сегодня еще не поставили прививку, чиновник посоветовал «пойти и провакцинироваться, и ходить с ребенком куда угодно». В противном случае придется доводить ребенка до двери здания и отпускать дальше одного.

Напомним, сегодня спортшкола «Юность» одна из первых в области объявила о том, что с 25 октября не пустит родителей без QR-кода сопровождать ребенка. Мамы маленьких воспитанников обеспокоены: дети 3 и 4 лет еще не способны сами раздеться и одеться, посушить волосы после бассейна, но помочь им будет некому.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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