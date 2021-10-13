Автомобиль сбил женщину возле «Гринвича»

На проезжей части возле ТРЦ «Гринвич» автомобиль сбил пешехода. Известно, что женщина переходила дорогу в неположенном месте в нескольких метрах от светофора. Рядом с местом происшествия расположена трамвайная остановка «Радищева». По словам очевидцев, женщина неожиданно появилась перед автомобилем. Как сообщает корреспондент «Нового Дня» с места событий, женщина жива, но получила травмы. К месту происшествия приехала скорая помощь.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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