Допуск по QR-кодам в фитнес-центры введут позже

Новое распоряжение свердловского губернатора Евгения Куйвашева, которое требует от посетителей некоторых учреждений QR-коды, не коснется фитнес-центров. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков. Но только пока.

«Фитнес-центры не относятся к зонам, свободным от коронавируса, мы только начали работу, изучаем опыт других регионов, где фитнес-центры – это уже зоны, свободные от ковида, мы этот опыт изучаем, готовим предложения, будем принимать решения спустя некоторое время. Это мировая практика», – сказал чиновник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

Автомобиль сбил женщину возле «Гринвича». / «Пойти и вакцинироваться»: Креков ответил, что делать родителям, которых не пустят на детские секции. / Песков признал доступ силовиков к данным россиян на портале госуслуг. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»