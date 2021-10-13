Прием непривитых граждан в госучреждениях могут перевести в онлайн

Все государственные учреждения продолжат прием граждан, вне зависимости от того – привиты они от коронавируса или нет. Для этого в Covid-free мэриях и правительствах должны быть организованы специальные помещения, а если его нет, прием должен проходить в формате видеоконференции.

С 25 октября зонами, свободными от коронавируса, станут абсолютно все государственные учреждения: муниципальные, областные, федеральные, – подтвердил сегодня на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Это значит, что в мэрию или правительство и в другие органы власти нельзя будет прийти без QR-кода, либо без справки о вакцинации.

При этом нельзя прекращать прием граждан, даже если они непривиты.

«Все, что касается приема граждан, вакцинированы они или нет, здесь никаких ограничений не будет. В каждом органе власти должны быть специальные помещения, где можно будет принять гражданина, вакцинирован он или нет. Для общей безопасности прием можно осуществить по видеосвязи», – прокомментировал на брифинге Павел Креков.

Что касается непривитых работников государственных и муниципальных учреждений, то их с 25 октября переведут на удаленку. Но, по словам Крекова, таких очень мало.

«Процент привитости среди служащих большой, но у многих истекают сроки [полгода], надо повторить вакцинацию. Если у человека медотвод, то он будет переведен на удаленку, это, как правило, единицы», – отметил Павел Креков, добавив, что на удаленке зарплата платится сотрудникам в полном объеме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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