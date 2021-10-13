Вице-губернатор заявил, что людям с медотводом от вакцинации надо уходить на самоизоляцию

Людям, которые имеют медицинский отвод от вакцинации от коронавируса, должны самоизолироваться и сидеть дома. Такое заявление сделал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

«Если у человека ест медицинский отвод и он не может быть вакцинирован, это, как правило, говорит о том, что ему надо уйти на самоизоляцию, потому что в условиях пандемии ходить вот так вот просто по улице и перемещаться – это опасно для здоровья. Разговор должен идти об удаленном режиме, а не о походе в ресторан, театр, где большое количество людей. Что касается мотивов для медицинского отвода, они известны каждому врачу, они минимальны. Наличие острой фазы заболевания входит в этот перечень, как правило, когда человек выздоравливает, этот фактор исчезает. Онкологическими больным даже рекомендовано прививаться, если они не в острой фазе заболевания и не проходят химиотерапию. Потому что если они заболевают коронавирусом, последствия неблагоприятные», – сказал чиновник.

Креков не упомянул, можно ли выходить из дома, например, людям с тяжелыми формами аллергии в анамнезе, которым отказываются ставить прививки, а также кормящим матерям, которым Министерство здравоохранения РФ и производители вакцин не рекомендуют вакцинацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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