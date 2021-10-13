Срок годности QR-кодов будет сокращен

QR-код будет действовать полгода, а не год, как говорится на «Госуслугах». Такое заявление сделали чиновники, объясняя, почему в последнем документе за подписью свердловского губернатора Евгения Куйвашева говорится, что код будет ликвиден только в течение шести месяцев.

«Срок годности QR-кодов будет изменен, так что в указе правильно – срок полгода. Потому что практика и методические рекомендации говорят, что это время актуального действия вакцин. Когда проходит полгода, люди заболевают. Внешний опыт Израиля, который дополнительно провакцинировал почти все население после полугодового срока, это доказал – у них к нулю идет заболеваемость», – заявил Креков.

Ранее стало известно, что на Среднем Урале в Covid-free зонах будут принимать справки установленного образца с печатью больницы, где была поставлена прививка, а не только QR-коды. С 25 октября их будут проверять на входе в резиденцию губернатора, здание областного правительства, администраций муниципалитетов. С той же даты вводятся ограничения на посещение музеев, библиотек, выставочных центров; объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций и фитнес-центров). С 8 ноября QR-пропуска заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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