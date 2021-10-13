Уральцы вошли в топ-5 самых активных футбольных болельщиков

Матч Россия – Словакия, который прошел в Казани, приехали посмотреть футбольные фанаты из 47 регионов страны, включая не только центральную ее часть, но и дальний Восток. Свердловская область по количеству болельщиков заняла пятое место, уступив только москвичам, ленинградцам, нижегородцам и кировчанам. Такие данные получили эксперты «Мегафона», они проанализировали обезличенную статистику с объектов связи на «Ак Барс Арене» в день матча.

Как рассказали в пресс-службе компании, за время игры путешественники – клиенты «Мегафона» израсходовали треть от всего объема интернет-трафика на «Ак Барс Арене». Самыми интернет-активными стали фанаты из Карелии, ЯНАО и Калининградской области, болельщики из Ингушетии прямо во время матча успели потратить минуты на звонки, а вот свердловчане внимательно следили за футбольным матчем, практически не отвлекаясь на мобильное общение.

В целом же свыше 40% всего интернет-трафика зрители спортивного матча израсходовали на загрузку и просмотр видео в Instagram, TikTok и YouTube. Отправлять сообщения и открытки болельщики предпочитали в Telegram.

По данным оператора, за время матча жители и гости республики загрузили на стадионе более 260 ГБ, что в сотни раз больше, чем в обычный будний день. Сеть такую нагрузку выдерживает, качество связи обеспечивает технология LTE Advanced, а также дополнительные установленные сектора базовых станций.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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