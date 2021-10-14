За год работы финансовых маркетплейсов на Урале ими заинтересовались 10 тысяч человек

Год назад в России начали работать финансовые маркетплейсы – площадки, где можно выбрать банковские или страховые услуги от разных финорганизаций. Пока действует всего 4 маркетплейса, Центробанк ожидает, что их будет больше. Набор услуг тоже ограничен, например, вклад через такие площадки открыть можно, а возможность оформить кредит появится только в будущем. Кроме кредитных продуктов ЦБ анонсирует появление пенсионных продуктов и индивидуальных инвестиционных счетов.

По последним данным, за год через маркетлпейсы сделки оформили чуть более 10 тысяч жителей УрФО. Большинство клиентов были из Свердловской области – 6422 человека. По словам начальника Уральского Главного управления Банка России Рустэма Марданова, банковские услуги отнюдь не самые востребованные, возможно, отпугивает необходимость указывать СНИЛС. Львиная доля сделок пришлась на ОСАГО. Данные по оформленным вкладам и облигациям предоставила управляющий директор по репозитарной деятельности Национального расчётного депозитария Анастасия Киселёва: всего 250 человек. Ожидается, что по итогам этого года цифра будет кратно больше.

Как отметил Марданов, появление маркетплейсов в Центробанке считают одним из своих важнейших проектов. Регулятор ждет, что их станет больше, и что они помогут оформлять кредиты, инвестиционные счета и другие продукты в том числе людям из небольших городов, где физически банки слабо представлены. В будущем ЦБ обещает запустить также услуги для небольших компаний и ИП, что поможет развитию бизнеса в регионах.

Узнать, действительно ли какой-либо сайт является легальным маркетплейсом, можно в реестре Центробанка. Марданов сегодня на пресс-конференции отметил, что в будущем появится какой-то более простой способ убедиться, что сайт с финансовыми услугами легальный, а не созданный мошенниками. Пока варианта два: или сверяться с реестром, или заходить через «Яндекс-браузер», он помечает маркетплейсы специальным значком.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

Осенние каникулы и ноябрьские выходные вызвали взрывной спрос на туры в ОАЭ и Египет. / В Гидрометцентре рассказали, когда в Екатеринбурге будет легче дышать. / Три новых суперсервиса будут доступны на портале госуслуг в 2022 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»