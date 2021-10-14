Смертность от Covid-19 по-прежнему больше 40 человек за сутки

В Свердловской области с конца сентября количество смертей от Covid-19 ежедневно переваливает за 40. За минувшие сутки в регионе скончался 41 больной. Новых случаев зарегистрировано 562, из них 153 – в Екатеринбурге. Общее число заболевших с начала пандемии – 146 564.

По сообщению регионального оперштаба, в тяжелом состоянии находятся 923 госпитализированных, из них 520 – в реанимации, а 438 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести 7 377 пациентов.

За сутки выписан 431 человек. С начала пандемии в регионе 134 479 пациентов выписались из больниц, а 6897 скончались.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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