Пациентам с глаукомой станут напоминать о приеме лекарств и визите к врачу

В Екатеринбурге следующим летом откроют поликлинику, которая будет специализироваться на профилактике и лечении глаукомы. Медучреждение появится в структуре МНТК «Микрохиругия глаза». Поликлинику откроют в центре города, на перекрестке улиц Шейнкмана и Радищева в строящемся сейчас административно-жилом здании. Представители МНТК сообщили «Новому Дню», что под новое медучреждение отойдет три этажа.

Гендиректор центра Олег Шиловский рассказал, что ввод новой поликлиники со специализацией по глаукоме даст моментальный эффект – в городе будет слепнуть меньше людей. «15 лет назад мы открыли такую мини-поликлинику в городе, решили попробовать, что будет меняться, если мы организуем грамотный поток? Потому что глаукома ведет необратимо к слепоте всегда, вопрос только – когда человек ослепнет. Мы попробовали на очень небольшой площадке – и дело пошло», – отметил он.

Сейчас отделение, занимающееся пациентами с глаукомой, расположено на 300 квадратных метрах. «Мы не можем развиваться. И сегодня у нас новый проект в центре города, будет новая поликлиника, надеюсь, летом откроем ее уже. Там 1,3 тысячи квадратных метров. Мы готовим под это и коллектив, и оборудование», – сказал Шиловский.

По его словам, под наблюдение попадут все пациенты с глаукомой в Екатеринбурге. «Мы сделаем регистр всех больных глаукомой Екатеринбурга, и эти пациенты будут на полном контроле – они будут получать извещения, когда им на прием, когда им капли закапать, вот это все», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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