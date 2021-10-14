Застройщик Солнечного и местная УК помогли пожарным в тушении торфяников

Сервисная компания микрорайона Солнечный и его генеральный застройщик, «Форум-групп», организовали заправку пожарной техники для тушения торфяников. Пожарные машины заполняли резервуары из водопроводной сети.

Кроме того, группы оперативного реагирования УК Солнечного объезжают окрестности для контроля над ситуацией. Также территория круглосуточно контролируется через камеры видеонаблюдения.

В компании отмечают, что горящие торфяники находятся не на территории Солнечного. Прямой опасности для жителей района, по данным МЧС, нет, просто из-за направления ветра и перепада ночной и дневной температур район ночью и утром затянуло густой дымкой.

Сервисная компания Солнечного поддерживает с жителями района и с расположенными на его территории учреждениями прямую связь. Через мобильное приложение она распространяет всю актуальную информацию, а также рекомендации врачей, которые нужно соблюдать во время задымления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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