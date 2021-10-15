В районе Красноуральска высажено 140 тысяч сосен и елей

140 тысяч саженцев ели и сосны были высажены в городском округе Красноуральск. В общей сложности, зеленые насаждения появились на 67 гектарах в рамках экологической программы АО «Святогор».

«Работы по компенсационному лесовосстановлению на территории городских лесов Красноуральска были проведены в целях выполнения требований лесного законодательства, – рассказал заместитель директора по горному производству, начальник горного отдела АО «Святогор» Алексей Бачурин. – Места для посадки были согласованы с отделом охраны окружающей среды администрации ГО Красноуральск, специалисты которого и проводили приемку выполненных работ».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК (АО «Святогор» входит в холдинг), до момента высадки хвойных культур на лесных площадках было практически пустынно. Работа по их озеленению началась весной 2021 года.

«И ель, и сосна обыкновенная были выращены в Сарафановском питомнике растений – одном из крупнейших питомников России, – отметила специалист отдела по земельным отношениям АО «Святогор» Марина Балакина. – Весь посадочный материал сертифицирован, соответствуют лесосеменному району Среднего Урала, что значительно повышает шансы этих маленьких представителей флоры на выживание в наших условиях».

Как отмечают на предпрятии, молодой поросли будет обеспечен агротехнический уход. «Польза хвойного леса неизмерима, – подчеркнула начальник отдела по охране окружающей среды администрации ГО Красноуральск Ирина Костюкова. – И тот объем работ, который проделало градообразующее предприятие, просто колоссален».

Красноуральск, Елена Васильева

Красноуральск. Другие новости 15.10.21

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