На улице Парина нашли труп без головы

Труп обезглавленного молодого человека обнаружили вчера вечером жители Академического.

Тело лежало на улице Парина возле одного из домов. Голова не была отрезана, ее оторвало при падении с высоты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управляющей компании «Академический», труп принадлежит молодому человеку, который вечером выпал с 24-го этажа с переходной лоджии одного из домов. На месте работала полиция. В пресс-службе ГУ МВД Екатеринбурга «Новому Дню» подтвердили, что молодой человек погиб.

«Новый День» запросил комментарий в Следственном комитете по Свердловской области.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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