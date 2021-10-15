российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 октября 2021, 09:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На улице Парина нашли труп без головы

Труп обезглавленного молодого человека обнаружили вчера вечером жители Академического.

Тело лежало на улице Парина возле одного из домов. Голова не была отрезана, ее оторвало при падении с высоты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управляющей компании «Академический», труп принадлежит молодому человеку, который вечером выпал с 24-го этажа с переходной лоджии одного из домов. На месте работала полиция. В пресс-службе ГУ МВД Екатеринбурга «Новому Дню» подтвердили, что молодой человек погиб.

«Новый День» запросил комментарий в Следственном комитете по Свердловской области.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

Торфяники в Екатеринбурге будут тушить насосом мощностью 400 литров в секунду. / В России стартовала перепись населения. / «Дымить может до весны». Специалист Гринписа рассказал, как потушить торфяник (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,