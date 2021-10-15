Сегодня – Всемирный день чистых рук. Как правильно их мыть – инструкция (ВИДЕО)

Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день чистых рук. Дата особенно актуальная в период пандемии. «Девиз Дня чистых рук в этом году – «Наше будущее на расстоянии руки – давайте двигаться вперед вместе» – призывает к совместным действиям. Основная цель ежегодного Всемирного дня чистых рук – привлечь людей к участию в изменении привычек, показать, как простое мытье рук водой с мылом помогает эффективно бороться с многочисленными заболеваниями», – сообщает сегодня Роспотребнадзор по Свердловской области.

Санврачи напоминают, что сдержать распространение коронавирусной инфекции помогает правильная гигиена рук, их нужно мыть до и после использования средств индивидуальной защиты, после посещения общественных мест, транспорта. Мыло разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование, которое проводилось международной организацией «Глобальное партнерство по мытью рук», показало – регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения Covid-19 на 36%. Эта простая процедура помогает защититься и от других инфекционных заболеваний – холеры, лихорадки Эбола, шигеллеза, атипичной пневмонии, гепатита Е и других. Мытье рук может снизить риск подхватить острые кишечные заболевания на 30-48%, острые респираторные – на 20%.

«Новый День» снял подробный гайд от заместителя врача областной наркологической больницы Ильи Фоминых, который показал, как правильно мыть пальцы и кисти. Смотрите на видео подробную инструкцию.

Как правильно мыть руки

Для тех, кто предпочитает текстовый формат, пошаговая инструкция от Роспотребнадзора:

1. Смочите руки теплой, по возможности, водой и намыльте их (или нанесите небольшое количество жидкого мыла (более предпочтительно) – размером с горошину).

2. Трите руки до тех пор, пока мыло не вспенится, уделяя внимание пальцам, коже между пальцев и под ногтями.

3. Продолжайте тереть руки еще 15 секунд.

4. Смойте мыло проточной водой.

5. Высушите руки при помощи бумажного полотенца, также используйте бумажное полотенце, чтобы закрыть кран или если необходимо открыть дверь туалетной комнаты.

6. Помните, что не всегда правила мытья рук соблюдают окружающие вас люди, которые дотрагиваются до тех же предметов, что и вы, например, в транспорте, в магазинах, на работе. Мойте руки, чтобы улучшить качество жизни и сохранить хорошее самочувствие близких.

Чтобы обезопасить себя от микробов и вирусов, необходимо мыть руки:

· до и после использования средств индивидуальной защиты;

· после прихода с улицы;

· перед приготовлением и приемом пищи;

· после прикосновения к сырому мясу и рыбе;

· после посещения туалета;

· после чихания или очищения носа;

· после посещения общественного места, особенно транспорта;

· после контакта с предметами, являющимися потенциальными переносчиками инфекций, прежде всего денежными купюрами;

· после ухода за больным человеком, после смены подгузника;

· после уборки помещения;

· после общения с животными, в том числе домашними;

· перед сном;

· в других случаях, когда руки загрязнены.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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