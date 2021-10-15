Turkish Airlines прекращает вылеты из Кольцово: «Регион потеряет экономический вес»

Авикомпания Turkish Airlines с ноября прекращает вылеты из Екатеринбурга в Стамбул как минимум до конца декабря, – информацию подтвердили в аэропорту Кольцово. Для Свердловской области уход такого крупного перевозчика означает не только потерю удобных стыковок для перелетов по всему миру, но и потерю экономического веса, считают эксперты.

«Авиакомпания уведомила нас о приостановке полетов с ноября по 21 декабря 2021 года, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово. – Возобновление авиасообщения планируется с 22 декабря 2021 года с частотой три раза в неделю. О причинах и дальнейших планах лучше уточнить у авиаперевозчика. Помимо Turkish Airlines в настоящее время из Екатеринбурга в Стамбул шесть рейсов в неделю выполняют авиакомпании «Победа» и Nordwind».

В Уральской ассоциации туризма считают, что уход Turkish Airlines не связан с загрузками бортов в Стамбул. Причины могут быть иные, более глубокие. И Свердловская область потеряет многое.

«Самое печальное, что Turkish Airlines была единственной крупной международной компанией, которая оставалась в Екатеринбурге, не считая арабских перевозчиков. Это большая потеря для Свердловской области в целом и для ее перспектив. Обычно такие авиакомпании как Turkish Airlines принимают решение не на основании сиюминутной картины, то есть вряд ли они ориентировались только на загрузку рейсов в Стамбул, они продумывают ситуацию в целом. Потеряв такой бренд, наша область теряет в весе как экономический центр, – прокомментировал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Для путешественников уход «Турецких авиалиний» тоже большая потеря. Потому что это сервис, это удобные стыковки в Стамбуле, откуда есть разлетка по 300 городам всего света. Для уральцев останутся без альтернативы перелеты в Южную Америку, в Африку (где сосредоточены партнеры многих промышленных предприятий и бизнесов), часть Юго-Восточной Азии. Придется продумывать другую, более сложную и более дорогую, схему перелета».

Михаил Мальцев также отметил, что сейчас ведутся переговоры о начале полетов из Екатеринбурга двух европейских и одной азиатской авиакомпаний (по данным нашего агентства, одна из них – WizzAir), но конкретной информации о датах и городах назначения пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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