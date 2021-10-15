Количество новых случаев Covid-19 на Среднем Урале достигло 575

В Свердловской области поставлен новый рекорд по количеству выявленных за сутки случаев Covid-19. Диагноз подтвержден у 575 человек, в том числе у 134 жителей Екатеринбурга.

Как сообщает региональный оперштаб, состояние 1002 госпитализированных оценивается как тяжелое, 559 из них находятся в реанимации, в том числе 459 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 7588. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки зарегистрировано 38 случаев смерти больных Covid-19, с начала пандемии – 6935.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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