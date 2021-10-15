Екатеринбургская теплосетевая компания начала закупку металла и труб на ремонты 2022 года

Екатеринбургская теплосетевая компания уже начала проводить закупки основных материалов и деталей для ремонта теплосетей летом 2022 года. В 2021 году такая «запасливость» позволила энергетикам избежать проблем из-за резкого скачка цен и не останавливать ремонтные работы.

«В этом году грамотный подход ЕТК к закупкам позволил выполнить все работы в срок. Удорожание материалов, металлов не сказалось на качестве работы, потому что компания закупала все заранее, по ценам 2020 года. Сетевики не встали, как некоторые другие отрасли», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

Исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков подтвердил, что своевременные закупки – один из принципов работы компании. И уже начались конкурсы на 2022 год. В рамках ремонтной и инвестиционной программ ЕТК планирует потратить примерно столько же, сколько и в этом году – около 3 миллиардов рублей.

«Уже проходят закупки всего необходимого под ремонты 2022 года. Большой плюс в том, что все торгуется в интересах группы компания ПАО «Т Плюс», и за счет огромнейших объемов мы получаем от заводов хорошую скидку на трубную продукцию, металл, запорную продукцию и так далее», – отметил Шмельков, добавив, что к ремонту текущего года все было закуплено еще до марта 2021 года. Так что, скорее всего, и к марту 2022 года «расходники» будут лежать на складах ЕТК.

Пандемия сказалась на работе энергетиков еще и в части кадрового обеспечения. Как и во многих других отраслях, здесь привлекали рабочую силу из стран СНГ. В период коронавирусных ограничений таких разнорабочих стало меньше. Но это никак не повлияло на сроки ремонтов.

«Дефицит кадров ощущают подрядные организации, которые выполняют работы по благоустройству. В этот межотопительный сезон все проблемы решили. Надеюсь, что пандемия отступит, и в этой части нам будет уже попроще», – прокомментировал Андрей Шмельков, добавив, что средняя зарплата в ЕТК сегодня примерно равна средней зарплате по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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