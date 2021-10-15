российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 октября 2021, 13:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Вахтовики смогут бесплатно «заморозить» свой мобильный номер на полгода

«Мегафон» предложил специальную услугу для тех, кто работает вахтовым методом, – впервые абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер.

Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

«Мегафон» первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Сабетта (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутской области.

Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» достаточно обратиться в салон «Мегафона» и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении «Мегафона» или по бесплатному номеру 0500.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

Екатеринбургская теплосетевая компания начала закупку металла и труб на ремонты 2022 года. / Количество новых случаев Covid-19 на Среднем Урале достигло 575. / Энергетики о предстоящем отопительном сезоне: «Зиму пройдем спокойно». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Россия,