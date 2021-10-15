Николай Коляда разрешил приходить в свой театр без QR-кодов: «Не дайте нам погибнуть»

Руководитель и основатель «Коляда-театра» Николай Коляда разрешил зрителям приходить без QR-кодов. По его словам, ограничения добьют театр, который и без того при неполной посадке зала теряет прибыль. «Не надо нам никаких ваших справок. Приходите в театр. Не дайте нам погибнуть», – написал Коляда в фэйсбуке.

Приводим пост худрука:

«Я предлагаю еще спрашивать на входе в театр национальность, ИНН наизусть и девичью фамилию матери. Не подходит: не пускать в театр, – иронизирует Николай Владимирович. – Ей-Богу, чувствую, что всё идет к тому, чтобы театров не было. Я ведь не против прививки. Сам привит – в зоопарке прививался.

Иначе бы не выпустили за границу.

Но давайте уж повсеместно: на входе в метро, на входе в торговые центры и далее – везде.

Какого черта вы привязались к театрам?

У нас и так все в масках сидят в зале, а кто болен – тот знает, что: сиди дома, не ходи в людные места.

У нас по указу гебернатора 75 процентов заполняемость.

Так было.

Нет.

Надо еще додавить эти театры.

Ладно бюджетным театрам: что пустой зал, что полный – зарплата идет.

А что делать частному театру?

Если правительство области издает такой указ, то – битте шён, как говорят некоторые немцы: доплачивайте театру УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ.

Спектакль собирает от 40 до 90 тысяч рублей.

Мне чем зарплату платить людям?

Да ёкарный бабай.

20 лет будет театру 4 декабря.

И все двадцать лет нас толкают и толкают.

Иногда так по голове погладят, чтоб не сильно вякал: какую-то премию дадут, грант на фестиваль.

Только молчи.

А потом – пляши за эти премии.

Читаю: в администрации президента, сказал Песков, нет обязательной вакцинации.

У них – нет.

А вам – справка всем зрителям нужна.

Час от часу не легче.

Да издайте уже указ: закрыть и мы пойдем по домам.

У меня в театре 70 человек работает.

Пусть идут на завод.

Правильно говорил классик: «Собрать все книги бы, да сжечь».

Сообщаю нашим зрителям, зрителям «Коляда-Театра»: вход в театр, как обычно.

Пользуйтесь масками, плохо себя чувствуете – сидите дома.

Не надо нам никаких ваших справок.

Приходите в театр.

Не дайте нам погибнуть.

Прошу не комментировать.

Я знаю, что вы напишете».

Добавим, что формально частный «Коляда-театр» не подпадает под действие указа губернатора Свердловской области, потому что по форме это автономная некоммерческая организация.

В то же время другие театры, которые находятся на балансе бюджета, уже объявили о введении с 8 ноября QR-кодов. В «Урал Опера Балете» рассказали, что с 1 ноября без прививки не пустят посетителей, с 8 ноября – зрителей. В музкомедии тоже с 8 ноября будут просить сертификат с «Госуслуг» или медсправку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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