Николай Коляда разрешил приходить в свой театр без QR-кодов: «Не дайте нам погибнуть»

Руководитель и основатель «Коляда-театра» Николай Коляда разрешил зрителям приходить без QR-кодов. По его словам, ограничения добьют театр, который и без того при неполной посадке зала теряет прибыль. «Не надо нам никаких ваших справок. Приходите в театр. Не дайте нам погибнуть», – написал Коляда в фэйсбуке.
Приводим пост худрука:
«Я предлагаю еще спрашивать на входе в театр национальность, ИНН наизусть и девичью фамилию матери. Не подходит: не пускать в театр, – иронизирует Николай Владимирович. – Ей-Богу, чувствую, что всё идет к тому, чтобы театров не было. Я ведь не против прививки. Сам привит – в зоопарке прививался.
Иначе бы не выпустили за границу.
Но давайте уж повсеместно: на входе в метро, на входе в торговые центры и далее – везде.
Какого черта вы привязались к театрам?
У нас и так все в масках сидят в зале, а кто болен – тот знает, что: сиди дома, не ходи в людные места.
У нас по указу гебернатора 75 процентов заполняемость.
Так было.
Нет.
Надо еще додавить эти театры.
Ладно бюджетным театрам: что пустой зал, что полный – зарплата идет.
А что делать частному театру?
Если правительство области издает такой указ, то – битте шён, как говорят некоторые немцы: доплачивайте театру УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ.
Спектакль собирает от 40 до 90 тысяч рублей.
Мне чем зарплату платить людям?
Да ёкарный бабай.
20 лет будет театру 4 декабря.
И все двадцать лет нас толкают и толкают.
Иногда так по голове погладят, чтоб не сильно вякал: какую-то премию дадут, грант на фестиваль.
Только молчи.
А потом – пляши за эти премии.
Читаю: в администрации президента, сказал Песков, нет обязательной вакцинации.
У них – нет.
А вам – справка всем зрителям нужна.
Час от часу не легче.
Да издайте уже указ: закрыть и мы пойдем по домам.
У меня в театре 70 человек работает.
Пусть идут на завод.
Правильно говорил классик: «Собрать все книги бы, да сжечь».
Сообщаю нашим зрителям, зрителям «Коляда-Театра»: вход в театр, как обычно.
Пользуйтесь масками, плохо себя чувствуете – сидите дома.
Не надо нам никаких ваших справок.
Приходите в театр.
Не дайте нам погибнуть.
Прошу не комментировать.
Я знаю, что вы напишете».
Добавим, что формально частный «Коляда-театр» не подпадает под действие указа губернатора Свердловской области, потому что по форме это автономная некоммерческая организация.
В то же время другие театры, которые находятся на балансе бюджета, уже объявили о введении с 8 ноября QR-кодов. В «Урал Опера Балете» рассказали, что с 1 ноября без прививки не пустят посетителей, с 8 ноября – зрителей. В музкомедии тоже с 8 ноября будут просить сертификат с «Госуслуг» или медсправку.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 15.10.21
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