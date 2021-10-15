На Урале проверяют больницу – пациент умер в палате, его сосед звал на помощь

В поселке Динас в Первоуральске проверяют местную больницу, где в палате скончался пациент. Мужчина находился в инфекционном отделении. Он начал задыхаться, а его сосед по палате пошел звать на помощь, но ходил по пустым коридорам и никого не дозвался.

Пациент скончался. «Никого, я хожу, ору на всю больницу, никого ни на посту, ни где – ни врача, ни медсестры. Они вообще что ли охренели эти наши? Вот так и умирают у нас люди», – экспрессивно комментировал на видео, опубликованном в паблике «Инцидент Первоуральск», сосед скончавшегося мужчины.

В больнице Первоуральска местным СМИ заявили, что мужчина, снявший видео, ранее вел себя агрессивно и неоднократно кричал, а также что медсестра тут же пришла на зов, как только закончила оформлять другого пациента. Впрочем, получить официальный комментарий медучреждения не удалось.

О проверке ситуации заявил Росздравнадзор. «Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В минздраве также сообщили, что проведут проверку после публикациий в СМИ. «До настоящего времени с жалобами в адрес администрации больницы или Минздрав никто из родственников или автор съёмки не обращались. Министр Андрей Карлов держит ситуацию под личным контролем», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Константин Шестаков.

Первоуральск, Екатерина Норсеева

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