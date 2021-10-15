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Пятница, 15 октября 2021, 16:12 мск

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Тело пропавшей три дня назад женщины нашли на проспекте Сахарова

Фото со страницы Ирины Тишиной «ВКонтакте»

Женщина, пропавшая 12 октября, найдена мертвой в Академическом.

Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 48-летняя Ирина Тишина пропала 12 октября. Ирина нуждалась в медицинской помощи. Она страдала депрессией и болела коронавирусом. Спустя три дня поисковый отряд опубликовал информацию о ее смерти.

Как сообщает портал E1, женщину обнаружили в лесу на улице Сахарова. Следственный комитет по Свердловской области пока комментариев по инциденту не дает.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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