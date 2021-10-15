Травматолог рассказал, что делать и куда ехать, если травмировался ночью (АДРЕСА)

В Екатеринбурге в настоящее время действует семь круглосуточных травмпунктов. Куда и с какими травмами ехать, как помочь себе и не умереть от страха после запроса в «Гугле», рассказал корреспонденту «Нового Дня» травматолог Владимир Кравчак.

Ситуация, которая случалась если не у каждого, то точно у многих: поздний вечер, ты поскальзываешься на мокром полу, падаешь, икры из глаз и дикая боль в руке (ноге, спине, или вообще везде сразу). Первая мысль: перелом. Судорожно вбиваешь в поисковик: «Травмпункты Екатеринбурга», но видишь все что угодно, только не нужную информацию. В итоге либо едешь, надеясь на удачу, либо вызываешь скорую (которая вряд ли приедет), либо выпиваешь обезболивающую таблетку и напуганный ложишься спать.

Как сообщил Владимир Кравчак, многие травмпункты Екатеринбурга закрыты из-за ковида. Однако семь круглосуточных все же действуют в городе, и в них можно обращаться в любое время суток.

Уралмаш. ГКБ № 14. Суворовский переулок, 5В. 8 (343) 227-00-90.

Эльмаш. ЦГКБ № 23. Старых Большевиков, 9. 8 (343) 389-93-40.

Кировский район. ЦГБ № 7. Вилонова, 33. 8 (343) 341-73-03.

Вторчермет. ЦГКБ № 24. Рижский переулок, 16. 8 (343) 297-92-82.

Химмаш. ЦГБ № 20. Зои Космодемьянской, 42. 8 (343) 258-22-34.

Верх-Исетский район. ГБ № 36. Ленина, 52/Бажова, 124а. 8 (343) 350-32-59.

ВИЗ. ЦГБ № 2. Челюскинцев, 3/5. 8 (343) 389-90-72.

Детское отделение. ДГКБ № 9. Решётская, 51. 8 (343) 323-05-98.

Собеседник агентства отметил, что скорая помощь на амбулаторные травмы не ездит, поэтому для получения помощи нужно ехать в травмпункт. Однако далеко не каждая травма требует незамедлительной медицинской помощи. В некоторых случаях лучше остаться дома до утра.

«Все всегда происходит по-разному, зависит оттого, что чувствуете, – объяснил травматолог. – Если, в принципе, рука, например, шевелится, нигде не хрустит, а именно хруст чаще всего указывает на перелом, то можно выпить таблеточку, сделать «косынку» (фиксирующая повязка), дать покой. Вообще для любой травмированной части тела нужно, в первую очередь, создать покой и обезболить. А дальше уже решаете, насколько ваше состояние серьезно. Кто-то ждет день-два, кто-то идет сразу. Но тут надо понимать, если видите отек, или ходить не можете от боли, конечно, надо бежать к врачу. Для таких случаев нужно дома иметь анальгетик. И не нужно терпеть при травме, якобы вредно пить обезболивающее. Вредно тем, у кого боли в животе, а в остальных случаях нормально».

Правило, что переломы можно определить только по рентгену и по очень сильной боли (до искр из глаз), не совсем верно, считает специалист. Боль всегда индивидуальна, при ушибах она нередко тоже очень сильная. Переломы часто сопровождаются хрустом, невозможностью пошевелить поврежденной частью тела.

«Есть места, где сразу видно перелом, – говорит врач. – Вот луч (лучевая кость запястья): если упали, деформация видна сразу [показывает «бугор» на запястье]. Если же, например, перелом плеча или бедра, там одна кость, и когда она ломается, то характерно скрипит, так скажем, «кость гуляет», тоже сложно перепутать с ушибом. А вот, допустим, внутрисуставные переломы, где поврежден уголок на стыках костей, уже можно определить только по рентгену. Бывает, края костей со связочкой отщепляются, а из симптомов тоже боль, ограниченные движения – в таких случаях и рентген не всегда информативный».

Владимир Кравчак подчеркнул, что во всех травмпунктах, безусловно, примут человека с ушибом, переломом, растяжением и другими травмами. Однако в более узких случаях пациенту нужно будет ехать в определенный пункт, который специализируется на этом виде травм. К примеру, с травмой глаза (в зависимости, конечно, от характера травмы) направляют в 23-ю больницу на Эльмаше, там есть стационарное глазное отделение. Если сломан нос, то отправят, вероятно, в ту же в 23-ю больницу. У детей свой травмпункт – при девятой детской больнице.

«Если ребенок, к примеру, проглотил что-то, нужно ехать сразу в «девятку», – сказал Кравчак. – Там многопрофильная детская клиническая больница. Есть еще детский травмпункт на Буторина, 10, но он по ночам не работает, а «девятка» круглосуточная. Если ребенок, например, что-то проглотил, там делают гастроскопию, вдруг острый предмет стенку желудка или кишечника пробьет. А проглоченная пуговка, если она не железная, сама выйдет. Еще обязательно нужно ребенка везти в больницу, у которого что-то в дыхательные пути попало. С такой травмой можно не только в детские, но и во «взрослые» травмпункты, там в любом случае помощь окажут».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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