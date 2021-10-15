ФСБ проводит обыск в мэрии Среднеуральска из-за очистных сооружений, цена которых в процессе строительства возросла в три раза

В Среднеуральске продолжается обыск в управлении ЖКХ города.

В мэрии Среднеуральска прошли обыски

Уголовное дело, ставшее причиной для обысков, было возбуждено из-за контракта, который управление ЖКХ заключило с ООО «Среднеуральское стройуправление». Соучредителем компании был бизнесмен Андрей Зашляпин, он же был гендиректором. Из бизнеса Зашляпин вышел весной 2019 года, когда был выбран главой Среднеуральска. Руководителем компании стал его племянник Кирилл Зашляпин. В августе 2019 года фирма впервые за свою историю заключила муниципальный контракт – с МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на реконструкцию очистных сооружений. Отметим, «СуСу» были единственными заявившимися на этот аукцион.

Цена контракта составила 626 миллионов рублей. Фактически, администрация выплатила только 228 миллионов. Контракт должен был исполняться в два этапа: первый завершался в июле 2020 года, второй в июле 2021. Но контракт расторгли досрочно по требованию заказчика, то есть администрации Среднеуральска. Это случилось уже в 2021 году, когда Зашляпин ушел в отставку, а руководить городом стал экс-гендиректор екатеринбургского «Водоканала» Александр Ковальчик. Причина – «неисполнение подрядчиком обязательств». «СуСу» доказывало, что у них не было актуальной проектной документации, соответственно, продолжать работы они не могли, но УФАС и суд этот аргумент не приняло, фирму отправили в реестр недобросовестных поставщиков.

По сообщению мэрии города, также сразу после заключения контракта на реконструкцию подрядчик – ООО «Среднеуральское строительное управление» – начал корректировку согласованного государственной экспертизой проекта. В результате стоимость реконструкции увеличилась до 1,8 миллиардов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По официальной версии, причина – не в родственных связах экс-чиновника и подрядчика. «В нарушение требований бюджетного законодательства должностными лицами МКУ «Управление ЖКХ» неправомерно приняты и оплачены работы по разработке рабочей документации подрядчику ООО «Среднеуральское стройуправление», не предусмотренные сметой контракта, что повлекло существенное нарушение интересов муниципального учреждения, выразившееся в причинении материального ущерба на сумму 21 млн. рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В настоящее время очистные сооружения Среднеуральска изношены на 83%. По информации администрации Среднеуральска, сейчас возведены стены и перекрытия главного корпуса аэрационной станции. Выкопан котлован и частично залит фундамент блока биологической очистки. Подрядчик на сегодняшний день остается на объекте. Основная задача подрядчика сейчас – откачка талых вод для сохранности возведенных конструкций.

Среднеуральск, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Среднеуральск. Другие новости 15.10.21

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