В Свердловской области сохраняется высокая смертность от коронавируса

За последние сутки на Среднем Урале подтвердили ещё 583 случая коронавируса. Из них только 86 случаев – в Екатеринбурге, где проживает около трети населения области. С начала пандемии в регионе зафиксировано 147 722 случаев.

Скончалось ещё 38 человек, общее число умерших с апреля прошлого года – 6 973 человека.

«Состояние 966 госпитализированных оценивается как тяжелое, 548 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 432 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 7 810. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – рассказали в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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