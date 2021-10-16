Левые вышли на митинг и сравнили Ельцина с Гитлером (ФОТО)

Сегодня около Ельцин-центра несколько левых организаций провели митинг «против прославления» первого президента России. Собралось около десятка человек с плакатами и примерно столько же зрителей.

Как пояснил в ходе своего выступления представитель «Левого социалистического действия» Игорь Филиппов, в Екатеринбурге построили Ельцин-центр, переименовали в его часть улицу 9 Января, назвали главный университет Урала его именем, и в глазах всей России формируется соответствующий образ города. «Когда-то наш горд был промышленным, нам за это дали Орден Ленина, а теперь власть строит храмы и Ельцин-центр, вот, видимо, основная идеологическая составляющая», – заявил Филиппов. По его словам, сейчас либералы поддерживают Ельцина и выступают против Путина, а так называемые патриоты поддерживают Путина и выступают против Ельцина, левые же считают, что нынешняя политика является логичным продолжением эпохи ельцинизма.

Затем слово взял организатор акции Дамир Шангареев. «Есть два отрицательных исторических персонажа: Ельцин и Гитлер. И Ельцин, он хуже Гитлера, потому что Гитлер он враг, он прибыл из другой страны и хотел захватить Россию, а Ельцин – он враг свой», – начал он. После слово перешло к следующему выступающему, общая риторика сохранилась. Во время третьего выступления произошел небольшой инцидент: один из посетителей Ельцин-центра прокричал в сторону митингующих: «Пошли вон!». Женщина с плакатом потребовала от полиции вмешаться и предложила оппоненту самому пойти вон. Но ни полиция, ни выступающий перебранки не заметили. Митинг продолжился в спокойном ключе, без задержаний и без особого интереса со стороны прохожих.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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