Страшный пожар унес жизни четверых – все они оказались жуликами и ворами

Накануне вечером в Асбесте произошел страшный пожар. Загорелся дом на улице Свердлова. Когда пожарные стали тушить пламя, они обнаружили тела четырех погибших, трех мужчин и одной женщины. В полиции рассказали, что все умершие имели проблемы с законом. «По предварительным данным, среди погибших: хозяин жилища, 1972 г.р., ранее судимый за грабеж (освободился из мест лишения свободы 20.12.2003 года, наказание отбывал в посёлке Восточный); вторым погибшим оказался мужчина, 1957 г.р., ранее судимый за кражи (освободился из нижнетагильской колонии 02.12.2003 года); третий – мужчина, 1973 г.р., судим за причинение вреда здоровью (ст.112 УК РФ) в текущем году; четвёртой погибшей оказалась женщина, 1981 г.р., также хорошо знакомая с пенитенциарной системой в связи с совершением краж в 2017 и 2019 годах (срок отбывала в СИЗО города Кировграда), освободилась в прошлом году», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По одной из версий, возгорание началось из-за короткого замыкания где-то в сенях, а после огонь распространился дальше. Силовики считают, что компания злоупотребляла алкоголем, поэтому никто не спасся. Сотрудники местного отдела областного управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Следственным комитетом совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, очаг и причина возгорания», – добавили в пресс-службе свердловского управления СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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