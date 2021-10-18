Евгений Куйвашев ушел в отпуск до 11 ноября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с сегодняшнего дня, 18 октября, ушел в очередной плановый отпуск до 11 ноября.

Как сообщили в департаменте иноформполитики, исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Куйвашев назначил своего первого заместителя Алексея Шмыкова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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