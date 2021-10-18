Коллективный иммунитет в регионах УрФО – от 33 до 52%: рассказываем, где сколько вакцинированных (КАРТА)

В регионах Уральского федерального округа коллективный иммунитет от коронавируса составляет от 33 до 52%. В абсолютных числах больше всего привитых в Свердловской области, где вакцинацию завершили 1,3 миллиона человек, но это всего 39%. Самый высокий коллективный иммунитет в Тюменской области – 52%, здесь прививки поставили 582 тысячи человек.

Оперативные данные о заболеваемости коронавирусом и вакцинации появились на специальной карте на сайте стопкоронавирус.рф. Все регионы России на ней подсвечены разными цветами. Хуже всего ситуация в красных зонах, это означает, что там более 150 случаев заболевания на 100 тысяч человек. Регионов УрФО в красном секторе нет. Но Курганская, Тюменская области и ЯНАО попадают в следующую по опасности зону – ярко-оранжевую: 91-150 случаев Covid-19 на 100 тысяч населения. Свердловская, Челябинская области и ХМАО – в ярко-желтом секторе: 31-90 случаев на 100 тысяч человек. Зеленых зон в России нет.

Все регионы УрФО соответствуют лишь одному критерию зон, свободных от коронавируса: охват тестированием – не менее 200 на 100 тысяч населения. По остальным критериям – провал. К ним относятся: занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тысяч, загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не более 30% от норматива и так далее.

Также на сайте стопкоронавирус.рф можно посмотреть количество вакцинированных в абсолютных цифрах населения и уровень коллективного иммунитета. Больше всего привитых по УрФО – в Свердловской области. Первый компонент поставили 1,430 миллиона человек, два компонента – 1,331 миллиона человек. Но уровень иммунитета составляет пока всего 39% (чтобы регион стал зоной, свободной от Covid-19, должно быть не менее 80%). Еще ниже уровень иммунитета в Челябинской области – 33%: здесь курс вакцинации закончили 897 тысяч человек, первый компонент поставили 970 тысяч.

В остальных регионах УрФО уровень иммунитета – выше 40%. В Курганской области – 42% (254,6 тысячи вакцинированных двумя компонентами), в ХМАО – 45% (566 тысяч закончивших курс вакцинации), в ЯНАО – 49% (181,8 тысячи человек). Самая большая доля привитых – в Тюменской области – 52%, привито 582 тысячи человек, первым компонентом – 622 тысячи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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