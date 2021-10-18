Снова рекорд – на Урале за сутки подтвержден коронавирус у 596 человек

В Свердловской области подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция» у 596 человек. Это рекорд, причем предыдущий был побит вчера – 590 случаев зарегистрировано в воскресенье, 17 октября. Всего с момента начала распространения инфекции 148 908 случаев зафиксировано в регионе.

Подтверждена смерть еще 37 человек от коронавируса. Общий итог на сегодняшний день – 7047 жертв Covid-19.

За последние сутки из больниц выписаны 409 пациентов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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