Закон о тишине: в каких случаях можно вызывать полицию из-за шума

Жители Академического жалуются на частый шум после «отбоя», говорят, что им мешают стройки, соседи и любители «отдохнуть» во дворе. «Новый День» расскажет о законах и службах, в которые можно обращаться при нарушениях режима тишины.

К корреспонденту «Нового Дня» обратилась пенсионерка Алевтина Семеновна, которая проживает на проспекте академика Сахарова. Женщина живет в однокомнатной квартире на третьем этаже третий год и терпит дискомфорт от шума стройки, соседей и любителей отдохнуть во дворе (которых разгневанная женщина назвала «наркоманами понаехавшими»). Пенсионерка готовится написать жалобу в Роспотребнадзор.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, обращаться с подобными жалобами нужно в другое место: на шум стройки – в Госстройжилнадзор, а на соседей – прямиком в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу «Новому Дню» рассказали, что в Свердловской области, согласно Закону о тишине, в будни запрещено шуметь ночью – с 23:00 до 8:00 и днем – с 13:00 до 15:00. А в выходные должно быть тихо с 18:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Любителям вечеринок, ремонтов и скандалов при нарушении режима грозит штраф от 500 до 2000 рублей.

Шуметь во время «часов тишины» нельзя в квартирах, подъездах, во дворах. А еще возле детских садов, санаториев, общежитий, больниц и гостиниц. Незаконны даже звуки автосигнализации и громкая музыка в автомобилях, фейерверки и, конечно, шум стройки. При этом плач маленьких детей нарушением не считается, как и лай собак. К слову, если на юридическое лицо (речь идет о стройках) подать в суд, те будут обязаны заплатить штраф в размере 50-150 тысяч рублей, а еще выплатить компенсацию стороне обвинения.

При явных нарушениях режима тишины (внезапная сигнализация все же не является вопиющим беззаконием) можно вызвать наряд полиции. А для замеров уровня громкости (допустимо 79 децибел днем и 72 децибела ночью) при постоянных нарушениях можно обратиться в Роспотребнадзор.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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