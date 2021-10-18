Почти тысяча свердловских пациентов с Covid-19 – в тяжелом состоянии

Заболеваемость коронавирусом в городах Свердловской области почти в четыре раза выше, чем в Екатеринбурге. Как сообщает региональный оперштаб, в уральской столице за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай Covid-19, еще 505 – в остальных муниципалитетах. Как ранее писал «Новый День», общее число заболевших по региону снова побило суточный рекорд – 596 человек.

По данным официальной статистики, состояние 978 больных коронавирусом оценивается как тяжелое. Из них 558 лежат в реанимациях, в том числе 457 пациентов могут дышать только с помощью аппаратов ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 8285 госпитализированных больных.

Напомним, за минувшие сутки оперштаб зарегистрировал еще 37 смертей от коронавируса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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