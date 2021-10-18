Депутатам заксо данные о QR-кодах «зашьют» прямо в пропуска

В заксобрании Свердловской области готовятся к переходу на работу по новому антиковидному указу губернатора Евгения Куйвашева, согласно которому с 25 октября вход в госучреждения будет возможен только по QR-коду с информацией о прививке против Covid-19, сертификатом переболевшего или документе о медотводе.

Об этом рассказала «Новому Дню» председатель заксобрания Людмила Бабушкина. «У нас вход в здание по электронным карточкам. Теперь туда добавят QR-код, и если его не будет, то войти будет проблематично. Нужен QR-код, либо какой-то документ о невозможности сделать прививку», – сообщила спикер.

Кроме того, Людмила Бабушкина ответила на вопрос РИА «Новый День», возможен ли доступ на заседания для журналистов с действующим QR-кодом. «Думаю, что мы можем такой вопрос рассмотреть», – ответила она. При этом спикер подчеркнула, что все пленарные заседания заксо транслируются на ютубе, и пока никто из журналистов с пожеланием о возобновлении доступа СМИ в заксо к ней не обращался. Напомним, ограничения на посещение заксо для СМИ были введены еще в марте 2020 года, в начале первой волны коронавируса.

Напомним, 12 октября губернатор Евгений Куйвашев рассказал, в каком порядке в Свердловской области будет вводиться пропуск по QR-кодам в различные учреждения. Начать он решил с чиновников. С 25 октября по QR-кодам будут пускать в резиденцию губернатора, здание областного правительства, другие госучреждения, администрации муниципалитетов. Также в первый список войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты. С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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