«Громадные очереди, стоим по часу». В Екатеринбурге закрылись все офисы «Ростелекома», кроме одного

В столице Урала в октябре закрылись два филиала «Ростелеком для дома». Остался один офис на Щорса, 36. В редакцию «Нового Дня» писали возмущенные горожане: «Все офисы закрылись, сейчас в последнем оставшемся громадные очереди, стоим по часу».

«Шляпа, дозвониться не могу, а если дозвонюсь, то робот ответит и 20 минут в ожидании держат. Потом идешь в офисы, которые на сайте компании указаны, а они не работают. Приехал в этот, но здесь обсудили быстро, за минут пятнадцать все решил», – сказал клиент компании Леонид.

В жалобной книге о длинных очередях только один отзыв: «Очень мало линейного персонала для офиса на весь Екатеринбург. Ожидали очереди целый час», – пишет возмущенный клиент.

В компании нам пояснили, что салоны связи теряют актуальность: «Все большее число клиентов предпочитают делать покупки и получать сервисные услуги онлайн, например, с помощью личного кабинета, интернет-магазина. Это обусловлено также ростом информатизации общества, происходящими в стране процессами цифровизации, а также ограничениями, которые пандемия накладывает на все сферы без исключения».

Узнав о проблеме, в компании сообщили, что увеличат штат сотрудников. Также в организации заверяют, что граждане могут решить большинство вопросов без физического посещения салонов в мобильном приложении фирмы или в личном кабинете на сайте.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

Теплослав и белые медведи научили малышей, как не пострадать при коммунальных ЧП и сэкономить энергию (ФОТО, ВИДЕО). / «У кого медотвод – не будут допущены до работы со зрителями» – культурные учреждения готовятся перейти на Covid-free режим. / Опять виноват Екатеринбург – в Тюменскую область снова натащило дым от горящего торфяника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»