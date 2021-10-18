Кошка спровоцировала ДТП на ЕКАДе, в котором пострадал мотоциклист

Прокуратура Березовского направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором тяжкие травмы получил мотоциклист.

По версии следствия, 24 июня 2021 года в вечернее время 32-летний житель Верхней Пышмы возвращался с дачи на автомобиле. На заднем сиденье ехали родственники мужчины, а на переднем, рядом с водителем, ехала кошка без специальной клетки-переноски – ее везли к ветеринару.

При съезде с ЕКАДа водитель отвлекся на животное, которое прыгнуло ему на колени. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклистом. Водитель байка получил многочисленные травмы.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».

Березовский, Никита Кондрашин

Березовский. Другие новости 18.10.21

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