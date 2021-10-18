Архивы «Нового Дня» об октябрьском снегопаде

18 октября 2014 года Екатеринбург заметало. Сегодня город задыхается из-за смога, потушить который, наверное, мог бы снег. Но его нет и в ближайшее время не предвидится. Зато деревья еще не потеряли листву, а кое-где на клумбах цветут цветы. Но таким октябрь бывает не всегда. Для Урала нормально, когда в это время – сугробы, метель, непогода. Для тех, кто соскучился по снежному октябрю, – наш архивный фоторепортаж.

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

Для школьников провели «Кубок УГМК» по быстрым шахматам. / Неадекватная женщина напала на волонтера на кинофестивале «Россия». / Агрессия может скрываться и в спокойном ребенке: на что обратить внимание родителям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»