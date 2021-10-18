Неадекватная женщина напала на волонтера на кинофестивале «Россия»

На фестивале документального кино «Россия» в екатеринбургском Доме кино неадекватная женщина бросалась на волонтеров, а в зрительный зал проскользнул бомж.

Как сообщила «Новому Дню» волонтер фестиваля Дарья Тимофеева, которая стояла на входе в зрительный зал, адекватная на первый взгляд женщина пришла на программу из двух фильмов, а в середине второго выбежала из зала и пошла прямиком к Дарье.

«Она подходит ко мне, я ее прошу маску надеть, а она включила камеру на телефоне и кричит: «Какая маска?! Я сидела на фильме, а потом в зал начали газ пускать!!! Ковид?! Какой ковид?! Уничтожение человечества!» – рассказала «Новому Дню» Дарья.

Далее женщина начала обвинять волонтеров фестиваля в соучастии в этом «отравлении», пообещала вызвать МЧС и Роспотребнадзор, а затем сама себя одернула, заявив, что «службы» тоже причастны к привидевшемуся ей происшествию. Напоследок женщина обозвала волонтеров фашистами, обматерила гардеробщицу и удалилась, предварительно пообещав вернуться завтра.

Следующим гостем фестиваля «Россия» оказался пьяный бомж, который сначала незаметно проскользнул в зал, а после начал разговаривать с другими зрителями. Не выдержав болтливого маргинала и его «аромата», бомжа из зрительного зала вывел мужчина, пожалевший волонтеров, которые тщетно пытались уговорить пьяного болтуна покинуть помещение. К слову, Дарья Тимофеева отметила, что вход на «Россию» свободный для всех, кто ведет себя прилично.

«Неадекватная женщина, болтающий бомж, и как с этим справиться девочкам-студенткам, которые работают волонтерами на фестивале? – риторически поинтересовалась Дарья. – Здесь нет охраны, даже парней нет. А ведь раньше фестиваль вообще был до двух часов ночи. Хочется все же, чтобы поход в кино был безопасным как для волонтеров, так и для зрителей».

Напомним, фестиваль документального кино «Россия» стартовал 15 октября в Доме кино. На фестивале можно посмотреть различные документальные фильмы и познакомиться с их режиссерами.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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