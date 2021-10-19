ГИБДД: каждое четвертое ДТП на Урале – наезд на пешехода

В Свердловской области за 9 месяцев этого года было зарегистрировано более двух тысяч ДТП, в которых погибли или пострадали люди, при этом в каждом четвертом случае это был наезд на пешехода. В таких авариях 59 человек погибли, более 500 получили травмы. В 314 случаях вина за ДТП – на водителе, погибли 18 человек и 323 получили травмы.

С сегодняшнего дня и до 21 октября ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»: полицейские будут внимательно следить, пропускают ли автомобилисты пешеходов на переходах. В свою очередь, последние тоже должны знать и соблюдать ПДД.

«Пешеходам следует осознавать опасность, которой они подвергают себя, перебегая дорогу в неположенном месте, не убедившись в безопасности перехода, отсутствии транспортных средств. Для безопасного перехода необходимо использовать перекрестки и пешеходные переходы. Велосипедистам при пересечении дороги необходимо спешиваться и переходить дорогу пешком, ведя велосипед рядом. При движении в темное время суток на одежде и аксессуарах пешеходов должны быть световозвращающие элементы, это что даст водителю возможность своевременно заметить пешехода на дороге, снизить скорость и принять меры к недопущению ДТП», – напомнили в УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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