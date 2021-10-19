В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 97%

За неделю на Среднем Урале выявлено почти 46,5 тысячи новых случаев ОРВИ – это больше, чем неделей ранее, хотя и до этого уровень заболеваемости рос от недели к неделе. Эпидпорог превышен уже на 97,1%.

В Екатеринбурге – половина всех выявленных заболевших (23,8 тысячи человек), но эпидпорог превышен на 71,4%, что тоже выше уровня прошлой недели на 3,5%. Хуже всего ситуация в Кировградском, Туринском, Сысертском округах и ЗАТО Свободный.

«Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей 3-6 лет, на втором месте – дети 0-2 лет, на третьем – дети 7-14 лет, – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках лабораторного мониторинга за неделю обследовано 40 человек: доминируют риновирусы (27,5% от числа обследованных). Также выявлены аденовирусы, РС-вирусы, боковирусы, SARS-CoV-2».

Пневмоний тоже стало больше на 5,85%. За неделю зарегистрировано 3163 случая.

Роспотребнадзор напоминает, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа. На данный момент привились 1,1 миллиона человек, это всего 26% населения, хотя необходимо привить минимум 65%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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