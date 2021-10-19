За год в Свердловской области на треть выросло число жалоб на коллекторов

УФССП по Свердловской области рассматривает около 700 жалоб на коллекторов, которые за год оставили жители Среднего Урала. Чаще всего люди жалуются на то, что коллекторы слишком навязчивы, часто звонят (вплоть до автоматического дозвона, который вообще блокирует абонента), заваливают СМС или сообщениями в мессенджерах, вторая причина для жалоб – то же самое, но в отношении третьих лиц, которые не давали своего согласия отвечать за долги знакомого или родственника.

По словам заместителя главного судебного пристава Свердловской области Дмитрия Шеломенцева, по сравнению с прошлым годом число жалоб выросло на 30%. Такой рост он связывает с двумя факторами: во-первых, из года в год число жалоб растет, за исключением прошлого, когда началась пандемия. Во-вторых, Урал входит в число регионов-лидеров по объемам кредитования, соответственно, чем больше люди берут кредитов, тем выше шансы их просрочки и, соответственно, подключения коллекторов к взысканию.

«Но рост числа жалоб не означает, что нарушений стало больше. Где-то граждане считают, что их права нарушены, но это не подтверждается», – отметил пристав. Он добавил, что из 157 возбужденных административных дел в этом году суды рассмотрели 102, в 83 случаях коллекторов оштрафовали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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