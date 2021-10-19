93 процента ковидных коек в УрФО заняты, ситуация напряженная – Якушев

Как очень напряженную описал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Уральском Федеральном округе полпред президента Владимир Якушев.
Неутешительные данные были озвучены в ходе совещания с главными федеральными инспекторами регионов. Основными темами стали распространение коронавируса, вакцинация, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства.
Заболеваемость коронавирусом
В регионах Уральского федерального округа по-прежнему растёт число инфицированных коронавирусом. Коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий количество людей, которых в среднем заражает один заболевший) в УрФО составляет 1,03 (общероссийский показатель – 1,05).
Всё чаще фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне тяжёлого течения болезни. В федеральном округе развёрнуто 27 тысяч коек, 93 процента из них – уже заняты.
Усугубляет ситуацию и рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
«Ситуация очень напряжённая. Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил», – отметил Владимир Якушев, добавив, что берёт ситуацию на личный контроль.
Вакцинация от Covid-19
За минувшую неделю в округе первый компонент вакцины получили ещё 52 тысячи человек. Наибольший прирост по количеству вакцинированных наблюдается в Свердловской и Челябинской областях. План по вакцинации 60 процентов населения в среднем по регионам выполнен на 63 процента.
Акцент на вакцинацию против коронавируса также должен сохраняться, отметил полпред.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 19.10.21
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