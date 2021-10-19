93 процента ковидных коек в УрФО заняты, ситуация напряженная – Якушев

Как очень напряженную описал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Уральском Федеральном округе полпред президента Владимир Якушев.

Неутешительные данные были озвучены в ходе совещания с главными федеральными инспекторами регионов. Основными темами стали распространение коронавируса, вакцинация, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства.

Заболеваемость коронавирусом

В регионах Уральского федерального округа по-прежнему растёт число инфицированных коронавирусом. Коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий количество людей, которых в среднем заражает один заболевший) в УрФО составляет 1,03 (общероссийский показатель – 1,05).

Всё чаще фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне тяжёлого течения болезни. В федеральном округе развёрнуто 27 тысяч коек, 93 процента из них – уже заняты.

Усугубляет ситуацию и рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Ситуация очень напряжённая. Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил», – отметил Владимир Якушев, добавив, что берёт ситуацию на личный контроль.

Вакцинация от Covid-19

За минувшую неделю в округе первый компонент вакцины получили ещё 52 тысячи человек. Наибольший прирост по количеству вакцинированных наблюдается в Свердловской и Челябинской областях. План по вакцинации 60 процентов населения в среднем по регионам выполнен на 63 процента.

Акцент на вакцинацию против коронавируса также должен сохраняться, отметил полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

Вакантный мандат заксо получит Елена Чечунова. / За год в Свердловской области на треть выросло число жалоб на коллекторов. / Перинатальному центру передали новое оборудование – оно делает кислород для недоношенных новорожденных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»