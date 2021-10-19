В Екатеринбурге от коронавируса привились 38% взрослых горожан

В Екатеринбурге первую дозу вакцины от коронавируса получили чуть более 518 тысяч жителей старше 18 лет, завершили курс прививок 484 тысячи человек. Охват взрослого населения вакцинацией на текущий момент составляет 38%, сообщил сегодня на заседании городской думы замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов. Ревакцинацию прошли 15,9 тысячи горожан, в очереди на прививку стоят 4,3 тысячи екатеринбуржцев.

По данным чиновника, с момента начала прививочной кампании Екатеринбург получил более полумиллиона доз вакцины «Спутник V», 98 тысяч доз «Спутника Лайт», чуть более 11 тысяч доз «ЭпиВакКороны» и почти 10 тысяч доз «Ковивака». Чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо привить 60% всего населения Екатеринбурга (включая детей), сейчас же эта цифра едва превышает 30%.

Начальник центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина отметила, что ситуация по Covid-19 остается напряженной, в последние недели заболеваемость растет. Однако привитые горожане болеют в 7,5 раза реже, чем непривитые. Собирая эпиданамнез пациентов, медики составили рейтинг мест, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. Это собственная квартира, место работы или учебы, общественный транспорт и магазины.

«Есть очаги заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. В большинстве случаев причиной становятся несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Например, сотрудник с признаками инфекции допускался к работе, вовремя не проводилась дезинфекция, не соблюдался масочный режим, допускались корпоративные мероприятия, скученность в бытовых помещениях», – отметила Елена Потапкина.

Депутаты поинтересовались, почему сейчас заболевших коронавирусом больше, чем год назад, хотя на сегодняшний день треть жителей Екатеринбурга уже привиты. «Рост заболеваемости стимулирует мутация вируса. Если раньше было больше бессимптомных больных, то сейчас вирус стал более агрессивным. Поэтому мы говорим о необходимости стопроцентной вакцинации определенных категорий граждан», – ответил Демидов.

Замминистра также добавил, что есть два метотвода от прививок: краткосрочный и долгосрочный. В первом случае вакцинация противопоказана, если у человека есть острая стадия заболевания. Долгосрочный медотвод выписывают на основе наблюдения за пациентом в стационаре, такой документ подтверждается подписью врача и печатью.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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